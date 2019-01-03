中國特色職業「網路審查員」 入行得先學從沒聽過的禁忌

2019-01-03 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國對於網路使用戶有嚴格的審查與規範，而中國龐大的網路用戶，也使「網路審查員」這個新興的中國特色職業人數快速成長。網路審查員的工作內容與培訓過程近日被媒體曝光，其中最諷刺的，莫過於「網路審查員」要先學習從前不知道、被當局隱蔽的禁忌歷史與敏感資訊。

紐約時報中文網報導，博彥科技工廠總部位在北京，承包了其他公司網路審查工作，約有4000多名員工，日以繼夜瀏覽、審查網路內容，月薪僅約350到500美元（約新台幣1萬1000到1萬5500元），而在2016年，負責這項業務的員工僅有200人。

報導指出，這些網路審查員年紀大多才20多歲，多數人以前沒有聽過1989年的六四鎮壓、不知道已故的諾貝爾和平獎得主劉曉波是誰，在開始工作前，老員工會先傳授他們從前不知道的禁忌歷史與敏感資訊，接著他們必須經過密集培訓並通過考試後，才能開始工作。

員工的工作內容包括了幫中國的媒體業者尋找「任何可能激怒政府的內容」，他們必須辨別那些影射中國領導人和醜聞的暗語，還有任何政府不希望網友讀到的話題，他們使用不同顏色標記可能觸犯禁忌的詞語，如果一個頁面上到處都是這種按顏色分類的詞語，審查員就會仔細查看；如果只有一兩個，通常就可以安全通過。

博彥科技工廠的內容監控服務應用收錄了10多萬個基礎敏感詞和300多萬個衍生詞。政治敏感詞占總數的1/3，其次是色情、賣淫、賭博和刀具方面的內容，而這個資料庫還會不時更新內容。

對於媒體詢問：「是否有和朋友、家人分享工作中學到的東西，譬如天安門事件？」一名24多歲的李姓網路審查員強烈表示「沒有，這本來就不適能外傳的東西，傳出去知道的人多了，就會謠言四起」對於媒體接著提問：「但了解那場鎮壓是歷史，不是謠言，怎麼和自己解釋呢？」李姓審查員回答：「有些東西，就是要尊紀守法。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/