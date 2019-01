打臉一國兩制 加拿大前駐中國大使籲「保護台灣民主」

2019-01-03 19:26

〔即時新聞/綜合報導〕中國國家主席習近平昨(2)日在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表演說,強調「九二共識」就是一個中國,提倡「一國兩制」等,對此,曾任加拿大駐中國大使、駐台北貿易辦事處代表的馬大維(David Mulroney)在推特發文:「何不讓2019年成為慶祝和保護台灣民主的一年?」

馬大維(2日)在推特上貼出習近平對台演說的相關報導,並諷刺地寫道「習近平敦促台灣依循香港一國兩制模式,是因為這個模式運作的很好」,但「何不讓2019年成為慶祝和保護台灣民主的一年?」

馬大維去年12月27日也曾於加媒《環球郵報》(The Globe and Mail)痛批中國是一個「越來越不負責任」的大國,只有「在條件對自己有利的時候」,才會假裝遵守國際準則,盼各國強硬起來才能不受中國威脅。

Xi urges Taiwan to follow Hong Kong model for unification https://t.co/hvekLp6Xzd (Because that's worked so well. Why not make 2019 a year for celebrating--and protecting--Taiwan's democracy?)