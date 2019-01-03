打臉一國兩制 加拿大前駐中國大使籲「保護台灣民主」

2019-01-03 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨（2）日在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表演說，強調「九二共識」就是一個中國，提倡「一國兩制」等，對此，曾任加拿大駐中國大使、駐台北貿易辦事處代表的馬大維（David Mulroney）在推特發文：「何不讓2019年成為慶祝和保護台灣民主的一年？」

馬大維（2日）在推特上貼出習近平對台演說的相關報導，並諷刺地寫道「習近平敦促台灣依循香港一國兩制模式，是因為這個模式運作的很好」，但「何不讓2019年成為慶祝和保護台灣民主的一年？」

馬大維去年12月27日也曾於加媒《環球郵報》（The Globe and Mail）痛批中國是一個「越來越不負責任」的大國，只有「在條件對自己有利的時候」，才會假裝遵守國際準則，盼各國強硬起來才能不受中國威脅。

Xi urges Taiwan to follow Hong Kong model for unification https://t.co/hvekLp6Xzd （Because that's worked so well. Why not make 2019 a year for celebrating--and protecting--Taiwan's democracy?） — David Mulroney （@David_Mulroney） 2019年1月2日

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