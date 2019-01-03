抗衡中國 印度將替周邊5國建造衛星接收站

2019-01-03 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕印度計畫在不丹、孟加拉和馬爾地夫等5國建造大型衛星地面接收站和小型衛星地面站，加強區域太空外交。印度媒體指出，這是「鄰國優先」的政策中的一部分，目的是為了對抗中國金援南亞、建立基礎建設所造成的影響。

綜合外媒報導，這項計畫是「鄰國優先」政策的一部份，被視為新德里太空外交，同樣也是印度在2017年5月發射「南亞衛星」（South Asia Satellite）的延伸計畫，當時耗費資45億盧比（新台幣近20億元）。印度去年12月12日已和周邊國家商議，制定衛星地面接收站的相關計畫，包含不丹、尼泊爾、馬爾地夫、孟加拉和斯里蘭卡等5國，預計興建5個大型衛星地面接收站和500多個小型衛星地面站（VSAT）。

這些地面站擁有追蹤與接收衛星訊號的功能，除了加強區域合作，還能在周邊國家建立戰略性的印度據點，推行應用到電視廣播、電話、網路及災害管理等。印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K. Sivan）表示，印度外交部與ISRO皆對這項計畫相當認真，ISRO會傾盡心力支持，並協助各國利用印度發射的衛星。

消息人士透露，第1個地面衛星會先在不丹興建，預定本月9日測試，並於15日正式啟用。外界認為，地面站會成為不丹的重要戰略資產，印度此舉是對抗中國在西藏建立的基礎衛星追蹤系統。先前印度承諾，願提供巨額資金，援助不丹政府的第12個五年發展計畫。

據報導，印度的阿爾法設計技術公司（Alpha Design Technologies）也在不丹推動100個小型衛星計劃，讓不丹偏鄉能首次接收到電視廣播訊號。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/