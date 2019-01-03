美新國會亮相 台裔劉雲平任眾院民主黨助理黨鞭

2019-01-03 18:19

〔中央社〕美國聯邦參眾兩院新當選議員將宣誓就任，台灣出生、加州選出的眾議員劉雲平與紐約州選出的台裔眾議員孟昭文皆連任，劉雲平還將出任眾院民主黨助理黨鞭，備受矚目。

美國國會新當選議員正式走馬上任，除了劉雲平與孟昭文，加州選出的趙美心也連任成功。

49歲的劉雲平台北出生、美國長大，2014年首度角逐聯邦眾議員勝選，成為美國首位在台灣出生的聯邦眾議員。這次成功尋求連任更上層樓，被指定為眾院民主黨助理黨鞭。

43歲的孟昭文在紐約市4度連任。她是第一位台裔女性聯邦眾議員，也是民主黨紐約州黨鞭，和劉雲平都是民主黨受注目的亞裔代表人物。

祖籍廣東的趙美心，現年65歲，2008年首次當選，是美國首位華裔女性眾議員。總統蔡英文去年8月過境洛杉磯，趙美心在僑宴上與蔡總統比鄰而座，致詞時表示，美國國會對有關台灣的議案總有強大的支持度，她會繼續支持這股力量，強化雙邊關係。

另方面，美國國會台灣連線成員在期中選舉後有變動。根據台灣人公共事務會（FAPA）資料，眾院台灣連線成員由170名降為137名，參院則由26名減至24名。

眾院減少的議員中，11人選前即宣布退休，包括重量級的眾院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）與榮譽主席羅斯蕾緹能（Ileana Ros-Lehtinen），有12人未能連任。

另外，眾議員布萊克本（Marsha Blackburn）成功轉戰參議員，葛里向（Michelle Lujan Grisham）贏得新墨西哥州州長選舉。

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