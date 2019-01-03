踢鐵板！奧客麥當勞動粗 殊不知女店員曾是拳擊手...

2019-01-03 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕有時服務業人員會在工作場合遇到不講理的奧客，甚至因此捲入麻煩。美國一名男顧客日前就突然攻擊一位麥當勞女店員，但由於這位女店員過去曾是一位拳擊手，因此輕鬆就把奧客打得落花流水。

綜合報導指出，美國佛羅里達州40歲男子泰勒（Daniel Taylor）日前（31）在聖彼得斯堡（St. Petersburg）一間麥當勞用餐，疑似因為沒有拿到吸管而向女店員詹姆絲（Yasmine James）飆罵、動粗。泰勒本來想將詹姆絲從櫃台拉出，不過卻反遭對方抓住衣領然後頭部不斷挨拳，原來詹姆絲過去是一位拳擊手。

有目擊者將事發經過拍下並貼到臉書，結果吸引了大批網友點閱。現在泰勒已經遭警方逮捕，並被控兩宗攻擊罪，因為他當天一共攻擊兩名店員。女店員詹姆絲則沒有因為這件糾紛遭到麥當勞開除。

許多網友看完影片後都直言，「做得好！」、「很高興這位奧客被痛扁。」、「給他教訓。」也有網友幽默表示，麥當勞應該給女店員加薪。

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