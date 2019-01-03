美國中二少年惡作劇 扔雞蛋釀致命車禍...

2019-01-03 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國休士頓1名14歲少年，因扔雞蛋惡作劇導致死亡車禍，現在面臨二級謀殺的指控。

綜合外媒報導，該名14歲少年於1月1日下午駕駛GMC 阿卡迪亞（Acadia） SUV，車上還有2名同伴。涉案少年邊開車邊向其他行經車輛扔雞蛋，其中一輛車因為被雞蛋砸中，司機手中邊揮舞著半自動手槍，邊駕車追趕惡作劇的少年。

然而在汽車追逐的過程中，該少年闖紅燈，撞到另一輛正常駕駛的福特皮卡車，無辜的45歲女駕駛扎瓦拉（Silvia Zavala）當場身亡。目前該名14歲少年被關押在少年拘留中心，將被控二級謀殺罪，而警方表示，也會訊問追趕少年的駕駛。

A 14-year-old Houston boy is being accused of murder after he drove an SUV that crashed into a pickup truck, killing the driver. pic.twitter.com/r7WnlQ3kgv — ABC World News Now （@abcWNN） 2019年1月3日

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