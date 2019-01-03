因應潮流 英國麥當勞提供「全素食」快樂兒童餐

2019-01-03 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國麥當勞宣布，當地時間3日，開始提供「全素食」版本的快樂兒童餐，和另1款素食辣味套餐。麥當勞與英國素食協會及育兒網站Britmums共同合作研發這些素食餐點。素食協會執行長艾略特（Lynne Elliot）讚嘆，人們對蔬菜產品需求漸增，麥當勞願意滿足顧客真是太棒了。

綜合外媒報導，英國麥當勞新推出的素食兒童餐捨棄以往的漢堡或雞塊，改由烤玉米捲餅當作主餐，每份套餐售價為2.49英鎊（約台幣94元），還有另1款加大的辣味玉米捲餅套餐，供成年消費者選擇。這些餐點是麥當勞、英國素食協會與Britmums3方一同研發，且成分均不含乳製品，是素食者認可的全素食餐點。

艾略特表示：「我們非常自豪可以和麥當勞密切合作超過10年，很高興可以看到他們發展素食菜單；餐點也等同掛上素食協會招牌，可以讓顧客相信這是百分之百的全素餐點。」

據報導，畜牧業會加速全球暖化及動物福利攀升的影響下，越來越多人選擇素食飲食，有33%的英國麥當勞消費者認為，日常生活中多吃素是很重要的。在1項260萬英國民眾參與的新年新希望調查中，有5%的人願意在1月改成部分或全素食飲食。

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