九州震度6！日本熊本爆規模5地震 新幹線急煞停

2019-01-03 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本熊本縣今（3）日在台灣時間下午5點13分（日本時間晚間6點13分）發生芮氏規模5地震，熊本縣震度6級，震源深度僅10公里，屬極淺地震，又於6分鐘後發生規模2.2餘震，九州新幹線緊急停駛。

日本氣象廳發布地震數據，指出日本時間晚間6點13分與19分（台灣時間下午5點13分與19分），前後發生規模5與規模2.2地震，震央均位於九州，前者發生在熊本縣，後者發生在福岡縣，整個九州地區均有6級至3級震度，在中國地方與四國地方也能感受到天搖地動。

根據《共同社》報導，日本九州新幹線從熊本縣開往博多的第338次列車，在地震發生時正在軌道上奔馳，當場緊急停駛，有該列車旅社在推特上貼出影片，指出列出目前所有電動門均改為手動開啟，列車上的供水系統也中斷，目前還沒有後續消息。

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