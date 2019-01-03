一國兩制好好？ 中文大學民調：逾3成港人想移民

2019-01-03 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學亞太研究所今（3日）公布一項調查，超過1/3受訪香港民眾表示，如有機會將打算移民或移居外，和2017年9月時另一個相類似的調查結果相當；最多人提到的原因是不滿「香港本地政治爭議太多、社會撕裂嚴重」，最多人選擇移民或移居的目的地依序是加拿大、澳洲與台灣。

香港中大亞太研究所上月11至17日隨機電訪708名18歲以上的市民，其中34%的受訪港人表示，如有機會，會打算移民或移居外地；調查也請受訪者就香港是否適合居住與生活的狀况作評分，結果香港作為「宜居」城市的平均分數為62.1分，較2017年9月的63.9分些微下降。

在訪問中表示有移民或移居打算的港人當中，16.2%人表示近期曾為移民作準備（整體受訪者佔5.5%）；而年齡和教育程度與移民意願之間呈統計上的相關性，年輕的港人表示如有機會將打算移民或移居外地的比率較高，18至30歲受訪人士為51%，而51歲或以上的只有21.1%。

調查指出，有移民打算的受訪者想移民因素，最多是不滿香港本地政治爭議太多、社會撕裂嚴重（25.7%），對居住和生活環境不滿（25.7%）以及不滿意香港政治制度（17.4%）。

而打算移民或移居者中，最多港人想移民的地點是加拿大（18.8%），再來是澳洲（18.0%），台灣則是排名第3（11.3%）。

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