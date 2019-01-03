文在寅政府驚爆4兆韓元疑雲 吹哨者留下遺書後被救出

2019-01-03 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓企劃財政部前官員申在民（Shin Jae-min，音譯），指控文在寅政府企圖撤換韓煙人蔘股份有限公司（KT＆G）的CEO，並施壓財政部於2017年發行4兆韓元（約新台幣1106億元）的債券，再將債務偽裝成是前總統朴槿惠政府時期所欠下。申在民今（3日）向友人暗示自己將走上絕路並寫好遺書，目前已被救出送醫。

據《韓聯社》報導，33歲的申在民於南韓企劃財政部工作任職3年，他昨天（2日）在新聞發布會上表示，財政部受到文在寅總統辦公室的壓力，差點就要發行鉅額債券。申在民說，此舉顯然是想要增加2017年的政府負債，使朴槿惠政府看起來很糟糕。

韓國企劃財政部對此隨即採取行動，當天就對申在民提起法律訴訟。申在民身陷政治風暴後，今天早上7時許傳訊息給友人，坦言「我這幾天非常沮喪」，還告訴對方「你要快樂」。友人覺得情況有異，申在民可能是在傳最後的訊息，因此在上午8時20分報警。

警方出動後，在首爾南部申在民住所找到寫了3頁的遺書，當時行蹤不明的申男則在上午11時19分，於母校高麗大學的網路社群發文，標題為「最後的文章」，內文寫著：「爸、媽，我真的很愛你們，但我也很抱歉。」

南韓警方連忙加緊搜查，最後在今天中午12時40分許，在首爾冠岳區一家汽車旅館找到了還活著的申在民，並將他送往醫院檢查。

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