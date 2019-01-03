和平最重要！民調：60％南韓民眾期望改善與北韓關係

2019-01-03 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕去年9月，南北韓關係達成重大突破，兩國領導人共同簽署《平壤共同宣言》，宣布解除敵對關係，韓國廣播公司電視台（KBS）今日公布最新民調結果指出，超過60%的南韓民眾期望，2019年能進一步改善與北韓的關係。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，韓國廣播公司電視台於去年12月21日至24日對1079名19歲以上南韓公民進行民意調查，結果顯示，60.3%的受訪者期望南北韓關係能變得更好，30.4%的人認為，兩國關係將維持去年的同一水平，另有9.3%的人表示，兩國關係會惡化。

49.7%的受訪者表示，可以把北韓當作合作夥伴，29.6%的人認為，對於北韓最好保持距離，另有10.6%的人仍把北韓當作「敵對國家」。報導稱，認為該保持距離或者敵對狀態的兩種觀點，主要是60歲以上男性公民的看法。

此外，70%的南韓受訪者認為，南北韓於2018年9月19日簽署停止敵對行動的軍事協議《平壤共同宣言》具有正面效益，將有助於進一步緩解朝鮮半島的緊張局面。

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