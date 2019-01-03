入戲太深？ 民眾瘋美劇模仿「蒙眼挑戰」PO網還創標籤

2019-01-03 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕知名影音串流平台Netflix上個月在平台上映驚悚影集《蒙上你的眼》（Bird Box），深得民眾喜愛，但民眾紛紛模仿起主角們在劇中蒙眼行動，更將挑戰過程PO網、創標籤，讓Netflix不得不出面要求民眾停止危險的舉動。

綜合外媒報導，《蒙上你的眼》劇情內容，劇中角色們為了求生，必須將眼睛遮蔽起來，以避免隱形怪物透過眼睛入侵人體，飾演媽媽的女主角珊卓·布拉克（Sandra Bullock）更曾帶著劇中2名兒子蒙眼渡河，堪稱劇中經典畫面。

影集一播出，許多影迷認為這相當有趣，紛紛模仿影集蒙眼，挑戰能走多遠、從事各類活動等，不少民眾更將影片PO網，推特上更有名為「#BirdBoxChallenge 」的標籤，相當危險。

對此Netflix公司回應說道：「不敢置信我們必須這麼說，但請不要因為『蒙眼挑戰』而傷害了自己，我們不曉得這個活動是怎麼開始的，但只希望任何人都不要為此而受傷。」

Am surprise guys around me ain't aware of the #BirdBoxChallenge ???? just watch this.???????????? pic.twitter.com/h4eS2ZiJ4J — Oks™???? （@danioks_UG） 2019年1月3日

Bird Box challenge #BirdBox #BirdBoxChallenge pic.twitter.com/6dyHVFEX5s — Enrique Ruano （@enrique_ruanox） 2018年12月28日

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