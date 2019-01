入戲太深？ 民眾瘋美劇模仿「蒙眼挑戰」PO網還創標籤

2019-01-03 17:06

〔即時新聞/綜合報導〕知名影音串流平台Netflix上個月在平台上映驚悚影集《蒙上你的眼》(Bird Box),深得民眾喜愛,但民眾紛紛模仿起主角們在劇中蒙眼行動,更將挑戰過程PO網、創標籤,讓Netflix不得不出面要求民眾停止危險的舉動。

綜合外媒報導,《蒙上你的眼》劇情內容,劇中角色們為了求生,必須將眼睛遮蔽起來,以避免隱形怪物透過眼睛入侵人體,飾演媽媽的女主角珊卓·布拉克(Sandra Bullock)更曾帶著劇中2名兒子蒙眼渡河,堪稱劇中經典畫面。

影集一播出,許多影迷認為這相當有趣,紛紛模仿影集蒙眼,挑戰能走多遠、從事各類活動等,不少民眾更將影片PO網,推特上更有名為「#BirdBoxChallenge 」的標籤,相當危險。

對此Netflix公司回應說道:「不敢置信我們必須這麼說,但請不要因為『蒙眼挑戰』而傷害了自己,我們不曉得這個活動是怎麼開始的,但只希望任何人都不要為此而受傷。」

Am surprise guys around me ain't aware of the #BirdBoxChallenge ???? just watch this.???????????? pic.twitter.com/h4eS2ZiJ4J