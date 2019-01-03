中國首登月球背面 NASA也說讚

2019-01-03 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國月球探測器「嫦娥四號」今日上午成功登陸月球背面，寫下人類航太史新頁，如此壯舉連美國國家航空暨太空總署（NASA）局長都發文讚嘆。

NASA署長吉姆在推特上發文，「恭喜中國嫦娥四號團隊在月球背面成功著陸，這是人類史上首次，令人驚豔的成就！」

NASA無人太空船「新視野號」（New Horizons）在1日成功飛越人類迄今研究過最遙遠的天體「終極遠境」（Ultima Thule），並回傳此小行星首個影像，NASA週三公布新視野號回傳的清晰影像，修正早前「保齡球瓶」的說法，稱此小行星更像「雪人」。

嫦娥四號於去年12月8日搭載長征三號乙運載火箭，從西昌衛星發射中心發射，接著在12月12日16點45分進入月球軌道，今日上午10點26分成功在月球背面南極艾托肯盆地著陸，並透過「鵲橋」中繼衛星傳回史上首張近距離月球背面影像。月球背面從未與地球「面對面」，有些人會稱其為「月球的黑暗面」，但月球背面與面對地球的正面所接收到的陽光照射量相當。

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