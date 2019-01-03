屢屢威脅台灣 中國異議人士批習近平「鄉間惡少」

2019-01-03 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨天發表《告台灣同胞書》，強調不承諾放棄使用武力、反對任何台獨活動等，在台灣引來反彈聲浪，知名中國異議人士、美國哈德遜研究所客座研究員韓連潮忍不住痛批，習近平根本是「鄉間惡少」，竟然「求婚不成反逼婚」。

習近平昨天發表對台講話，重申「九二共識」與「一國兩制」，並強調不承諾放棄使用武力，仍為統一台灣「保留採取一切必要措施的選項」，遭到台灣輿論痛批。

韓連潮2日在推特上批評，「對台講話的習近平活脫脫一鄉間惡少，不惜用威脅、利誘、欺騙等手段，意欲將美麗的阿里山姑娘搞到手」，他還形容習近平是意圖求婚不成，反而使用暴力來搶婚，「求婚不成逼婚，逼婚不成搶婚，不把姑娘當人，連其擁有的權利也變成惡少的恩賜」。

韓連潮呼籲，習近平應尊重台灣人民意願，不該動不動就威脅台灣，「習惡少若有一絲誠意，就要尊重別人意願，保證不暴力搶婚。我敢肯定美國絕不會坐看習惡少胡作非為。」

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