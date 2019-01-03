席琳娜戈梅茲哭了！他擁1.5億粉絲成新科IG人氣王

2019-01-03 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國人氣女王席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）自2016年起，連續2年榮登Instagram人氣王，不過她人氣王連霸的成就在2018年被中斷，本季轉戰義甲祖文特斯的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），擁1.5億粉絲追蹤，成最新IG人氣王。

綜合外媒報導，美國人氣女王席琳娜戈梅茲，自2016年起，連續2年榮登Instagram人氣王，不過2018年卻慘遭逆襲，擁1.44億粉絲追蹤的席琳娜戈梅茲，不敵葡萄牙足球巨星C羅的1.5億粉絲，無緣達成IG人氣三連霸的成就；C羅經營IG頗為用心，幾乎每天都會在上面更新照片，與粉絲互動，有分析指出，C羅每PO出一張圖片，等同入帳31萬英鎊（約台幣1257萬）。

「鐵肺天后」亞莉安娜（Ariana Grande）則以1.41億粉絲排名第3，WWE摔角選手、電影明星巨石強森（Dwayne Johnson）排第4，擁有1.26億粉絲，名流金卡戴珊（Kim Kardashian）以1.23億追隨者位居第5。

除C羅外，還有巴西球星內馬爾（Neymar）、阿根廷球星梅西（Lionel Messi）兩位足球員入選IG人氣前10名，他們分別以1.08億、1.05億分居第9、10名。

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