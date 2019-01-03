中國寫下人類航太新頁 「嫦娥四號」首度登陸月球背面

2019-01-03 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國「嫦娥四號」月球探測器成功登陸月球背面，為人類史上首次。

中國媒體宣布，嫦娥四號於去年12月8日搭載長征三號乙運載火箭，從西昌衛星發射中心發射，接著在12月12日16點45分進入月球軌道，今日上午10點26分成功在月球背面南極艾托肯盆地著陸，並透過「鵲橋」中繼衛星傳回史上首張近距離月球背面影像。中媒表示，此次的任務「開啟了人類月球探測新篇章」。

《CNN》報導，美國海軍戰爭學院教授、中國太空計畫專家瓊恩（Joan Johnson-Freese）表示，中國急於想要被載入太空史冊之中，隨著此次嫦娥四號的成功，未來配合載人航天工程「神舟計畫」，下個任務便是將太空人送到月球，「下一個從月球傳送的聲音極有可能是中文。」

人類登月的歷史最早可追溯至1959年，蘇聯發射的探測器首次登陸月球；1969年美國阿波羅11號則首次完成運送人類登月並平安返回地球的壯舉，阿姆斯壯（Neil Armstrong）為首名踏上月球的人類。月球背面從未與地球「面對面」，有些人會稱其為「月球的黑暗面」，但月球背面與面對地球的正面所接收到的陽光照射量相當。

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