中國懂民意？評蔡英文 中國官媒：背離台灣民意誤入歧途

2019-01-03 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕今年為中共發表《告台灣同胞書》40週年，中國國家主席習近平昨（2）日重新定義「九二共識」為「共同努力謀求國家統一」，而總統蔡英文也強硬回應，台灣不接受九二共識，這也是「台灣共識」。對此，中國官媒《環球時報》發表社論，批評蔡英文是「背離台灣民意誤入歧途」。

針對蔡英文昨日的演說，《環球時報》於今（3）日發表社論，稱民進黨在聽到「和平統一」、「一國兩制」後會跳腳，早在大陸的意料之中，而「民進黨當局的反應不能代表台灣民意」。該社論指出，這些年兩岸交流不斷增加，越來越多的台灣人和企業看好到大陸發展，誰都知道大陸的終極目標是實現兩岸統一，台灣民眾願意與大陸的促統措施積極互動，這些互動最能反映台灣的民意。

文章認為，拒絕九二共識，是與和平統一的大趨勢背道而馳，其結果將是導致台海緊張，甚至可能挑起軍事危機。質疑台灣人是想在兩岸穩定的政治框架下過和平、繁榮的生活，還是面對動盪或戰亂，「請蔡英文當局好好做個調查，別動不動就把2300萬人的民意掛在嘴邊。」

該社論指出，民進黨上台破壞了兩岸合作推動和平發展的局面，但改變不了兩岸繼續融合的基本態勢，「和平統一已經在路上，這是現實」、「台灣當下的『獨派』激進勢力尤其沒有修改中華民族復興大勢的資本和能力」。

該社論甚至批評，台灣當局動輒拿台灣的「民主」說事、做擋箭牌，「這很可笑」，「14億人的大民主、大意志才是台灣問題走向的決定性力量」、「全體中國人民反對的事情，一定沒有出路」。

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