想結婚竟領不到證書 新人發文諷：謝謝川普讓政府停擺

2019-01-03 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府部分停擺進入第12天，推特上一對要結婚的新人想到法院取得結婚許可，竟因政府停擺而無法結婚，便PO出一篇「謝謝川普」的文章，諷刺政府停擺相當擾民。

綜合外媒報導，由於美墨邊界築牆預算喬不攏，國會領袖未能在午夜前就撥款問題達成共識，因此美國聯邦政府部分部門仍處停擺狀態，無法為民服務，讓領結婚證書的新人只能在婚姻部門門口拍照留念。

《華盛頓郵報》報導，曾經在國會工作的準新人波洛克（Dan Pollock）和迪妮哥布拉絲（Danielle Geanacopoulos），去年12月27日到華盛頓高等法院領取結婚證書。迪妮哥布拉絲：「接待員問我們要去哪裡，我們說要去『婚姻部門』，他們回說『不，今天不行』。」

曾經在國會工作的準新人波洛克（Dan Pollock）和迪妮哥布拉絲（Danielle Geanacopoulos）在舉行婚禮前2天，於去年12月27日要到華盛頓高等法院婚姻部門領取結婚證書，沒想到卻被拒絕，接待人員表示目前婚姻部門關閉中，無法提供服務，讓新人感到驚訝。

因此他們便在法院門口合照，上傳推特寫下「謝謝#川普停擺。多虧你，華府婚姻部門在我們婚禮那周沒開！請你好好待在伊拉克。誠摯祝福，未能結婚的前公務員敬上。」更在文中標記川普諷刺。

對此市長巴森（Muriel E. Bowser）計劃推出緊急立法，允許該市在政府部門關閉期間繼續發給結婚證書，參謀長法爾基奇奧（John Falcicchio）則說：「就像電影《鬼靈精》中的主角格林奇偷不走聖誕節一樣，關閉婚姻部門也無法阻止愛情。」

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