習近平對台講話強硬？中國學者：轉移國內經濟下滑危機

2019-01-03 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨天在《告台灣同胞書》40週年紀念會上，發表對台談話，強調絕對不為各種台獨活動留任何空間，不承諾放棄使用武力，不過，有中國民間學者認為，習近平此舉是老調重彈，只是想透過恐嚇台灣，來利用民族主義淡化國內的經濟危機。

《自由亞洲電台》報導，不敢署名的浙江學者胡先生指出，近年來，中國與周邊國家關係轉差，又被主要競爭對手美國施壓，使得國民情緒低落，習近平在此時高調向台灣施壓，是想向中國人民表達他是一個強勢政權，並藉此淡化國內經濟下滑的危機，「他這種論調是說給國內民眾聽的。他這種腔調能夠嚇唬得住美國嗎？還是能嚇唬得住台灣？」

胡先生指出，中美關係的最大障礙是台灣問題，中國當局認為一旦兩岸爆發軍事衝突，美國很可能介入，因此，中國不得不慎重行事。他認為，習近平沒有膽量敢武力犯台，「以大陸現在這個政治狀況，用武力解決台灣問題根本不可能。縱然台灣明天宣布獨立，他也不過陳兵在海峽這邊，虛張聲勢一下而已。他目前的政治狀態已經不足以應付一場戰爭」。

北京政治學者周先生則說，習近平對台講話仍是老調重彈，「北京方面頑固的堅持他的對台政策，把台灣當成中國的一個省，進行恐嚇，他還無視聯合國對於特定地區人民政體選擇的民族自決原則」。他認為，儘管北京看起來對自己的政治制度很有自信，但實際上中共正在面臨百年未有的大變局，「要面臨的抉擇可想而知」。

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