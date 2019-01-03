習提一國兩制 紐時：看香港經驗 台灣人不埋單！

2019-01-03 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨天發表對台談話，提到一國兩制是實現統一台灣的最佳方式。美媒《紐約時報》認為，因為香港過去實施一國兩制的失敗，習的說法不太可能獲得台灣人認同。

《紐時》指出，習近平在北京人民大會堂的談話提到，「海峽兩岸尚未完全統一，是歷史留下的中華民族的傷口。中國和台灣之間的政治分歧『不能代代相傳』。」習近平上台已進入第7年，明確顯露出耐心快磨光，想把台灣和中國的政治、經濟和文化距離拉近。但習近平積極想將台灣納入「一個中國」，主張似乎無法贏得台灣人民的支持，就算蔡英文帶領的民進黨在去年11月大選慘敗也一樣。

針對中國可能以武力犯台，香港浸會大學政治學教授卡貝斯坦（Jean-Pierre Cabestan）表示，來自中國的威脅和惠台措施，都不會降低台灣人對中國的反對意見。近年來香港的自治權和自由受到北京壓迫，許多台灣人質疑習近平的說法。

英國諾丁漢大學中國政策研究所所長蘇利文（Jonathan Sullivan）也認為，沒有任何台灣選民會認為「一國兩制」具吸引力，「台灣不像香港是殖民地，接受『一國兩制』只有百害而無一利。」不過，蘇利文認為，雖然提一國兩制無效，習近平仍需顯露出想要合併台灣的姿態，因為背後其實藏有政治動機，「促進統一激發的愛國情操，對中國共產黨統治驚人地有效」。

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