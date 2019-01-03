俄公寓氣爆罹難者攀升至33人 仍有8人失蹤...

2019-01-03 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕位於俄羅斯南烏拉山東麓的工業城市馬格尼托哥爾斯克（Magnitogorsk），在12月31日清晨發生巨響，一棟10層樓公寓突然發生爆炸，部分建築結構坍塌，死亡人數已攀升至33人，目前仍有8人失蹤。

綜合外媒報導，當地時間31日清晨4點，馬格尼托哥爾斯克城內一棟10層樓公寓突然發生爆炸，部分建築結構塌陷，許多住戶在睡夢中慘遭活埋，當時室外溫度約-17℃，事發至今逾72小時，救難人員表示又挖出一名男性罹難者，「他是這起悲劇的第33名受害者」，目前恐還有8人被埋在瓦礫堆中，俄羅斯調查單位指出這起爆炸應為瓦斯氣爆。

不過這起氣爆案還是傳出好消息，一名嬰兒在零下的低溫中被活埋36小時，救難人員循著嬰兒哭聲，找到包著毯子、躺在嬰兒床的10個月大男嬰伊凡（Ivan Fokine），醫院表示，伊凡四肢嚴重凍傷，頭部受傷和腿部多處骨折，但沒有生命危險，腦部也未受損；事發60小時後，搜救人員也發現一隻貓和一隻虎皮鸚鵡生還。

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