日媒注目蔡英文反習演說 日本網友：蔡總統很厲害

2019-01-03 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕今年為中共發表《告台灣同胞書》40週年，中國國家主席習近平昨（2）日重新定義「九二共識」為「共同努力謀求國家統一」。對此，總統蔡英文回應，台灣不接受九二共識，這也是「台灣共識」。而此演說也獲各大日媒矚目，更有日本網友大讚蔡英文非常厲害。

蔡英文昨日演說獲各大日媒報導，如《NHK》、《產經新聞》、《時事通信社》皆關注此新聞，《NHK》認為，習近平於2日對於兩岸關係的談話前所未有地具體，而蔡英文則明確表示拒絕，這代表兩岸關係未見改善契機。

而《產經新聞》認為，蔡英文談話中提到「九合一地方選舉的結果，絕不代表台灣基層民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上作出退讓」，這是因民進黨在選舉中慘敗，蔡英文此舉是為牽制即將加強統戰攻勢的中國。

對此日本網友則對蔡英文與台灣表示支持：「看看香港的現狀，中國完全沒有要遵守一國兩制的意思，台灣也感覺到可怕了吧」、「應將台灣視為獨立國家，希望能貫徹立場不要上了侵略國中國的當」、「美國就以50年為期限，在這裡設個軍事基地吧，在依據未來情勢決定是否撤軍」。

「台灣無庸置疑是守護自由主義的前線，日本、美國與印太所有支持自由主義的國家，都應該直接間接支持台灣」、「蔡總統很厲害，台灣是台灣人的，日本政府應給予更多支援」。

日本網友對蔡英文與台灣表示聲援。（圖翻攝自Yahoo Japan News）

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