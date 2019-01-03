王儲不可被議論！ Netflix遭沙國政府施壓下架脫口秀節目

2019-01-03 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕知名影音串流平台Netflix日前下架了一集脫口秀節目「愛國者有話說」（Patriot Act with Hasan），因節目內容涉及批評沙國政府及談論沙國王儲涉嫌謀殺記者案件，遭沙國要求下架。

綜合外媒報導，Netflix節目「愛國者有話說」的第2集中，主持人美籍印裔喜劇演員哈桑明杰（Hasan Minhaj）在節目中談論到華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭嫌疑涉案人沙國王儲穆罕默德（Mohammad Bin Salman ）謀殺的可能性。

哈桑明杰在節目中說道：「王儲穆罕默德被視為阿拉伯世界的改革者，直到哈紹吉被謀殺形象才被破壞，所以我猜他不是真正的改革者。」他更談及沙國聯軍在葉門的軍事行動，而被沙國官員抱怨，對此Netflix昨日已將影片下架。

據《美聯社》報導，沙國政府以該集節目違反沙國的網絡犯罪法向Netflix反映，對此Netflix發言人聲明：「支持全球各地的藝術自由，在公司收到具有法律效力的請求後，便只在沙國下架這一集節目，以遵守當地法律。」

人權組織國際特赦組織則抨擊沙國政府的做法是「對言論自由強力鎮壓」，人權觀察組織中東和北非分部執行長惠特森（Sarah Leah Whitson）則說：「任何被視為侮辱沙國國王或王儲的行為都屬於違反網絡犯罪法，這是多麼荒謬的一件事。」

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