最遙遠小行星清晰照曝光！ 雪人造型顛覆刻板印象

2019-01-03 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）無人太空船「新視野號」（New Horizons）1日成功飛越人類迄今研究過的最遙遠的天體「終極遠境」（Ultima Thule），並回傳此小行星首個影像，NASA週三公布新視野號回傳的清晰影像，修正早前「保齡球瓶」的說法，稱此小行星更像「雪人」。

NASA此前上傳照片並稱，新視野號於美東時間1日凌晨在太陽系邊緣幽暗冰冷庫柏帶的古老天體「終極遠境」3500公里處掠過，由於新視野號與地球的距離實在太遠，紀錄下該天體的影像在近10小時後才回傳NASA。由於當時回傳的首個影像相當模糊，科學家一度無法確認該天體是否由兩個互相繞行的小行星組成。

最新回傳的影像證實，該天體是具有類似「雪人」形狀的小行星，由兩個近似球體的固態物構成，全長約33公里，旋轉軸則位於較大球體上近連結處。團隊指出，此小行星相當古老，幾乎與太陽系同壽，可望藉由進一步研究解開太陽系生成之謎。

「終極遠境」是根據中世紀文學中世界極北之境的神話島嶼命名，2014年被人類發現，估計直徑約30公里，但其樣貌始終成謎。科學家在「新視野號」2015年飛越冥王星、拍下歷來最清晰影像後，決定轉向這個古老天體，要以3倍於冥王星影像的解析度揭開它的真面目。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/