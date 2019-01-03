不認同習近平不放棄武力對台 法國友台小組發聲

2019-01-03 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平昨日在「告台灣同胞書」40週年紀念會發表對台談話，總統蔡英文也做出回應，強調台灣絕對不會接受一國兩制，引發國際注目。

法國國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）在推特表示，「法國是中國和台灣的朋友，但中國對戰爭的承諾令人無法接受，無論從國際舞台、經濟上都沒有好處，蔡總統提倡的對話才是智慧。」他支持蔡英文對於對話的提議，以及對人民認同的尊重。

共和前進（LREM）黨派的國民議會友台小組副主席博多黑（Eric Bothorel）則表示，「戰爭不能成為解決方式，必須維持台灣現有的平衡，保證穩定性及和平發展」。

《中央社》報導，華府智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究副會長包道格（Douglas Paal）認為，中國是重申長期以來的立場，沒有太多新意，至於一國兩制的說法，包道格分析，習近平可能認為情事進展緩慢，調整論述，他推測，未來兩岸隔空交火的狀況會更多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/