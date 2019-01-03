習近平提一國兩制 港專家：只會帶來反效果！

2019-01-03 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨天在《告台灣同胞書》40周年紀念會上，發表對台談話，內容提到一國兩制是實現統一台灣的最佳方式，對此香港時事評論員林和立分析，香港已證明一國兩制徹底失敗，習近平對台灣人提越多一國兩制，只會帶來反效果。

林和立接受香港《蘋果》採訪時表示，習近平提的台灣版一國兩制，可能包括容許台灣有自己的軍隊，也可以保持台灣原有的政治選舉制度，但港版一國兩制已經證明一國兩制「衰到貼地」，估計習近平的說法只會帶來反效果。

他認為，鄧小平設計一國兩制，主要是為了統一台灣而設，現在一國兩制徹底失敗，實在非常諷刺，他直說「習可能覺得一國兩制搞得好好，條件反射地以為台灣人會接受。」

林和立預測，習雖說不放棄武統，但因為美國總統川普因素和中共解放軍實力還不夠，林估計習在5至7年內動手的機會較低，預期習短期內會採用「軟的更軟」，「硬的更硬」2種手段，對台打心理戰，以製造恐慌、認命效果，令台灣人「臣服」於習霸權之下。

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