川普誇金正恩來函很棒 期待很快2次川金會

2019-01-03 05:00

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他接獲北韓領導人金正恩很棒的來信，他沒有透露內容，但期待能很快再次舉行川金會。美國政府正致力施壓平壤當局放棄核子武器計畫。

路透社報導，川普在白宮向記者發表談話時，為他與金正恩的談判辯護，並說他從未強調平壤要以多快速度非核化。

金正恩去年6月在新加坡與川普舉行首次高峰會時，承諾會致力推動朝鮮半島非核化，但其後至今此事幾無任何進展。

川普一直誇稱首次川金會是重大外交勝利，他今天重申，若非他們兩人坐下來談，恐怕「亞洲會爆發大戰」。

金正恩元旦發表新年談話時表示，他準備隨時與川普會面，但也警告說，如果美國持續制裁施壓北韓，他可能另尋「新路」。

在此之前一天，南韓「朝鮮日報」報導，金正恩為了核子會談陷入停頓致函川普。報導中並未提及詳情。

川普今天告訴記者，這是封很棒的信，他很樂意朗讀內容，但他並沒有這麼做。

他在內閣會議中談及金正恩來信時說：「我們確實建立了很好的關係。我們可能再次會面。」

川普先前曾表示，第2次川金會可能在1月或2月舉行，但他上個月也在推文中說，他對此事「不急」。

金正恩在新年談話中表示，他有「堅定決心」推行非核化，他並首度暗示，北韓不會再製造核子武器，但他也呼籲華府採取相應行動，以加速陷入停滯的外交進程。他沒有說明美方應採取那些行動。

他在這項對全國發表的電視談話中警告，如果美國「一味強迫北韓接受美國單方面要求，繼續對北韓施壓和制裁，北韓也不得不為守護國家主權和最高利益而探索一條新路」。

北韓一直認為核武計畫攸關安全，外界原已懷疑金正恩是否真打算放棄核武，他這番話可能更火上加油。

平壤要求華府取消對北韓制裁，並宣告1950至53年的韓戰正式結束，以回應北韓邁向非核化的初步片面行動，包括拆除外界所知唯一核子測試場，以及一處重要的飛彈發動機設施。

金正恩表示，這些措施符合北韓「不再製使，使用或散布」核武的決心。這是他首次表示可能停止製造核武。

分析家表示，金正恩這項談話傳達了明確訊息，就是北韓今年願意繼續與美國和南韓會談，但要照平壤的條件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/