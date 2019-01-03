川普堅持築牆 警告聯邦政府恐長時間關閉

2019-01-03 04:00

〔中央社〕美國總統川普今天警告，聯邦政府可能長時間局部關閉，不會很快完全恢復開放。他仍堅持要求國會撥款數十億美元，支應在與墨西哥的邊界築牆，這導致預算僵局和政府局部關閉。

聯邦政府局部關閉進入第12天，川普在內閣會議發表談話時警告，「可能要很長時間」才能化解這場僵局。他稍後將會晤民主與共和兩黨國會議員。

川普針對築牆計畫表示：「這個議題太重要了，不能把它擺下。」

他又說：「56億美元經費根本是小兒科，我們關注的是國家安全。我想這個國家的人民認為我是對的。」

川普預定會晤民主黨參眾兩院領袖舒默（Chuck Schumer）和裴洛西（Nancy Pelosi），以期打破持續已久的僵局。

這將是川普12月11日在白宮橢圓形辦公室與他們兩人會面不歡而散後，雙方首度再次碰面。裴洛西3日即將成為聯邦眾議院議長，而舒默則是參院少數黨領袖。

築牆經費僵局造成預算案卡關，導致許多聯邦政府機構在耶誕節和新年假期關閉，而且這種情況在可見未來仍將持續，直到達成協議為止。

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