美國代理國防部長上任 要求特別注意中國

2019-01-03 02:52

〔中央社〕美國代理國防部長夏納翰今天正式上任，執掌五角大廈的第一天首先就告訴同僚，他將中國視為關鍵優先事項。儘管美軍仍在敘利亞和阿富汗作戰，他要求首長們心中要牢記中國。

前任國防部長馬提斯（Jim Mattis）因與總統川普意見不合請辭後，副部長夏納翰（Patrick Shanahan）元旦開始擔任代理部長。他要求國防部高層幕僚聚焦國防戰略，凸顯了進入與俄羅斯與中國「大國競爭」的新時代。

國防部官員透露：「我們專注在目前進行的軍事行動，夏納翰代理部長則告訴整個團隊，要牢記中國、中國、中國。」

路透社報導，這位官員未多談夏納翰對中國的看法，但其他官員透露，夏納翰是五角大廈對中國立場趨於強硬的推手，這包括在2018年的國防戰略將中國列為戰略競爭對手。

五角大廈表示，夏納翰在訂定這項國防戰略扮演要角，其中點名中國和俄國是最大威脅，認為這兩個國家想「塑造符合他們獨裁模式的世界」。

美國指控中國進行軍事與經濟間諜活動，並批評中國野心勃勃的「一帶一路」計畫是以商逼政。

夏納翰在推特發出新年訊息說：「在2019年，國防戰略仍將是我們的指引。美國的軍力仍是我們的關注焦點。」

國防官員說，川普今天召開2019年首次內閣會議時，夏納翰也出席。

夏納翰曾任職波音公司（Boeing）超過30年，他未曾從軍，但自2017年7月起出任國防部副部長。他上任後首先要處理的議題是在川普上個月宣布自敘利亞撤軍後，要多快將約2200美軍撤離飽受戰火蹂躪的敘利亞。

目前還不清楚夏納翰會擔任代理部長多久，但川普與馬提斯不歡而散後，要找到能夠獲得參議院同意的接替人選恐怕相當困難。

川普承認夏納翰可能會長期擔任代理部長，而國防部代乎也為此作了準備，包括任命審計長諾奎斯特（David Norquist）暫代副部長職務。

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