越南貨櫃車失控連撞21機車 釀4死18傷

2019-01-03 01:28

〔中央社〕越南南部隆安省今天發生一起嚴重車禍，一輛貨櫃車失控連續撞擊21輛機車，造成4人死亡和18人受傷。

越南「民智報」新聞網站今天報導，車禍於下午在隆安省（Long An）奔力縣（Ben Luc）一個十字路口發生。

報導指出，數十輛機車當時在十字路口停等號誌燈，突然被失控的貨櫃車從後方衝上撞擊與輾壓，造成3人當場死亡，1人送醫後宣告不治，另有18人受傷，其中多人受重傷，21輛機車嚴重受損。

目擊者表示，肇事車輛不知何故到了十字路口都沒有減速，一直往前衝撞，隨後大批死者和傷者躺在路上，現場滿地是鮮血，傷者不停發出痛苦呻吟聲及哀嚎求救，「真的是非常可怕的景象」。

報導說，警方懷疑事故因肇事車輛煞車失靈造成，目前仍在調查中。

交通安全是越南重點關注的問題，平均每天22人死於交通事故。越南交通安全委員會統計顯示，在2018年12月29日至2019年1月1日的4天假期，全國共發生147起車禍，造成110人死亡和60人受傷。（編輯：林治平）

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