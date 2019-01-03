俄學者：世界最長壽人瑞是女兒冒充 為避遺產稅

2019-01-03 01:04

〔中央社〕俄羅斯學者聲稱，金氏世界紀錄最長壽人瑞、法國婦女卡爾蒙（Jeanne Calment）可能根本沒活那麼久；她死後，身分遭女兒頂替，目的是規避遺產稅。

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），卡爾蒙活了122年又164天，已在1997年辭世。卡爾蒙生前曾開玩笑說，上帝一定是忘記她了。

不過，俄羅斯數學家札克（Nikolai Zak）對卡爾蒙超級人瑞的故事不買帳。

札克和老年學專家諾伏西羅夫（Valery Novoselov）合作，花數月時間分析卡爾蒙的生平資料、訪談和照片，甚至證人證詞和她生前居住的法國南部城市阿勒（Arles）的公開紀錄。

札克認為，分析結果顯示，卡爾蒙的女兒伊芳（Yvonne Calment）在母親過世後冒用她的身分，假冒母親多年直到撐不下去。伊芳這麼做是為了規避遺產稅。

札克最近在全球科學家串聯平台ResearchGate發表題為「卡爾蒙：長壽之密」（Jeanne Calment: the Secret of Longevity）的報告，引發廣大議論。

札克指出，雖然官方文件顯示卡爾蒙的女兒伊芳1934年死於胸膜炎，但當年過世的其實是卡爾蒙本人。

若此說法為真，則1997年過世的其實就是伊芳。

為支持自己的說法，札克列舉了卡爾蒙1930年代身分證上所列身體特徵與她後來外貌之間的差異處，其中包括眼睛顏色、身高和額頭高度等，兩者之間明顯不同。

和札克合作的老年學專家諾伏西羅夫表示，他一直對卡爾蒙的超級人瑞身分存疑。他舉例，號稱是卡爾蒙的人其肌肉系統明顯不同於同輩人，無需旁人協助即能坐起來，且毫無失智跡象。

卡爾蒙死後，有科學家對未能解剖她以JF5F2W01.CAP 01/03/19 00:58:59俄學者：世界最長壽人瑞是女兒冒充 為避遺產稅〔中央社〕俄羅斯學者聲稱，金氏世界紀錄最長壽人瑞、法國婦女卡爾蒙（Jeanne Calment）可能根本沒活那麼久；她死後，身分遭女兒頂替，目的是規避遺產稅。

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），卡爾蒙活了122年又164天，已在1997年辭世。卡爾蒙生前曾開玩笑說，上帝一定是忘記她了。

不過，俄羅斯數學家札克（Nikolai Zak）對卡爾蒙超級人瑞的故事不買帳。

札克和老年學專家諾伏西羅夫（Valery Novoselov）合作，花數月時間分析卡爾蒙的生平資料、訪談和照片，甚至證人證詞和她生前居住的法國南部城市阿勒（Arles）的公開紀錄。

札克認為，分析結果顯示，卡爾蒙的女兒伊芳（Yvonne Calment）在母親過世後冒用她的身分，假冒母親多年直到撐不下去。伊芳這麼做是為了規避遺產稅。

札克最近在全球科學家串聯平台ResearchGate發表題為「卡爾蒙：長壽之密」（Jeanne Calment: the Secret of Longevity）的報告，引發廣大議論。

札克指出，雖然官方文件顯示卡爾蒙的女兒伊芳1934年死於胸膜炎，但當年過世的其實是卡爾蒙本人。

若此說法為真，則1997年過世的其實就是伊芳。

為支持自己的說法，札克列舉了卡爾蒙1930年代身分證上所列身體特徵與她後來外貌之間的差異處，其中包括眼睛顏色、身高和額頭高度等，兩者之間明顯不同。

和札克合作的老年學專家諾伏西羅夫表示，他一直對卡爾蒙的超級人瑞身分存疑。他舉例，號稱是卡爾蒙的人其肌肉系統明顯不同於同輩人，無需旁人協助即能坐起來，且毫無失智跡象。

卡爾蒙死後，有科學家對未能解剖她以解開長壽之謎表示遺憾。

自稱是卡爾蒙的人，生前在健康狀況尚允許時嗜吃巧克力、喝波特酒，偶爾還會抽根菸。

這兩位聲稱踢爆人瑞騙局的俄羅斯研究者指出，假卡爾蒙在名聲遠播後，曾請人將她的部分舊照燒掉，十分可疑。

法國人口統計學家、老年學家羅賓（Jean-Marie Robine）曾參與金氏世界紀錄對卡爾蒙的年齡鑑定。他告訴法新社記者，自己從未懷疑與卡爾蒙有關的官方文件真實性。

他大力批判俄羅斯的所謂打假報告，強調報告作者從未檢驗有利於卡爾蒙的事實。

卡爾蒙過世時的阿勒市市長福塞爾（Michel Vauzelle）認為，俄羅斯學者的說法完全不可信、荒謬至極。他說，卡爾蒙接受數名醫師的健康追蹤。

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