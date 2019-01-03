習近平促統提一國兩制 紐時：台灣人民難接受

2019-01-03 00:38

〔中央社〕中國國家主席習近平今天發表對台談話，多次提及統一與「一國兩制」，紐約時報和華爾街日報報導，香港近年公民自由倒退，台灣都看在眼裡，「一國兩制」難獲台灣人民支持。

習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會強調，統一是「新時代中華民族偉大復興的必然要求」。紐時指出，中共將民主的台灣視為「歷史錯誤」，認為台灣始終不應獲得自治權，台灣與中國分離，令懷抱愛國思想的習近平特別煩惱。

習近平在北京人民大會堂約半小時的綱領性演說提到，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷，雙方長期存在的政治分歧問題不能一代一代傳下去。

習近平未呼應北京鷹派主張拋出統一時間表，但他擔任中國國家主席即將邁入第7年，最新談話暗示習近平耐心有限，希望將台灣進一步拉近中國的政治、經濟和文化圈。

紐時表示，習近平雖有急迫感，他的方針恐難獲得多數台灣人民支持，主因是他指北京不承諾放棄使用武力，以防台灣走向獨立，又稱台灣若接受統一，人民私有財產、宗教信仰、合法權益將得到保障，一如1997年香港主權移交後北京採行的「一國兩制」模式。

香港浸會大學政治及國際關係學系教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）說，無論威脅或承諾好處，習近平似乎很難大幅削弱台灣抵抗中國要求的力量。

高敬文形容，習近平作法是「棍棒加大、讓紅蘿蔔更甜」，但許多台灣人民過去幾年見到香港自治與自由不斷遭北京壓縮，可能會對習近平的提議抱持懷疑態度。

習近平發表對台談話後，總統蔡英文召開記者會鄭重回應，台灣絕對不會接受「一國兩制」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）解讀，蔡總統與習近平都堅守既定立場，雙方發表重大談話後，兩岸關係不易改善，但也沒什麼理由會爆發危機。

華爾街日報報導，習近平為改變現狀，不斷加強對台施壓。蔡總統3年前當選以來拒絕接受兩岸同屬一中，北京當局為此在政治與經濟面施壓，習近平最新談話延續此一作法，結合威脅與誘因，政策面缺乏新意，但語調顯示他比前任領導人更難妥協，並反映出不耐。

談及動武選項，習近平說，針對的是外部勢力干涉和台獨活動。在軟的一面，習近平提出兩岸提升經貿合作、打造共同市場，並歡迎台灣青年到大陸圓夢。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正分析，習近平結合間接威脅和經濟誘因，顯示北京意在分化蔡政府與台灣人民，特別是不同意蔡總統兩岸政策的民眾，藉此持續對台施壓。

習近平在演說中提到，在一中原則基礎上，北京願意和台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進和平統一進程相關問題展開對話溝通，推進政治談判。

紐時報導，觀察家從習近平談話中發現，這與中共在中國、香港和海外用來分化、馴服並與潛在對手合作的統戰策略有異曲同工之妙。

高敬文表示，習近平演說背後的明確意圖是加強統戰工作，擴大聯繫管道與依賴中國大陸的連結，「對生活在香港的人來說，（演說）很多東西跟這裡的遭遇相呼應」。（編輯：劉學源/林治平）

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