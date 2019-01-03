不只唸小學！習近平被爆僅受過7年正規教育

2019-01-03 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平新年來頻頻露面，中國海外政治評論員翻閱中國官方文獻紀錄，發現1953年6月出生的習近平，只受過中國7年的正規教育，接著就歷經中國文化大革命時期而中斷學習。

毛澤東前秘書李銳過去曾親口對外媒透露，習近平只有小學學歷；中國海外政治評論員高新在《自由亞洲電台》專欄中指出，習近平在1965年升上初中，但到了1966年5月至6月爆發文化大革命，他所就讀的「北京市八一學校」被解散，正規教育就此中斷。

高新表示，習近平的初中語文教師陳秋影、與習近平中學同班的中國棋士聶衛平等人，在受訪時均可描繪出習近平的初中生活，但他後來在1969年，官方曾認證他參加「下鄉」運動，變成「清華大學工農兵學員」，並在1973年完成「學業」，但他的清華大學博士學經歷則備受質疑。

高新提到，習近平屢次在公開講話中發生口誤，因此他的學術文化地位常常成為輿論焦點，但可以確定的是，習在初中二年級、三年級讀的全是毛語錄，「這就是為什麼他習近平在請多公開場合裡一旦『引經據典』就往往出錯，而引用毛主席語錄或者毛主席詩詞時則全都是朗朗上口的原因」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/