川普又開飆 這回改嗆嫌他不夠格的前總統候選人羅姆尼

2019-01-03 00:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普2日透過推特開嗆，對象是2012年代表共和黨問鼎白宮、前麻薩諸塞州州長、3日即將宣誓就職的新科國會參議員羅姆尼（Mitt Romney,）。川普除了再度嘲諷羅姆尼當年在總統大選中敗北，還叫羅姆尼多把心思放在邊境安全上。

川普在推文中質問羅姆尼是否貴人多忘事，既然即將進入國會為民喉舌，就多把心思放在身為民代能幫得上忙的邊境安全與其他諸多事情上…「我（在總統大選中）大勝，他（羅姆尼）沒有」。

川普之所以狂飆羅姆尼，在於羅姆尼在華盛頓郵報1日晚間刊出的一篇投書中批評川普。羅姆尼在文中指出，川普政府在去年12月大走下坡，包括國防部長馬提斯與白宮幕僚長凱利相繼去職並改以缺乏經驗者取而代之，以及狂撤軍摧毀美國與盟邦的軍事聯盟…「總的來說，（川普）過去2年來的領導，特別是在這個月（指2018年12月）的行為，就是這位總統（指川普）還不夠擔當總統大任的明證。」

川普與羅姆尼向來不對盤，羅姆尼在2016年川普問鼎白宮期間經常出言批評，川普也反唇相譏，而且總是抓著羅姆尼當年敗選的痛處不放；儘管兩人在川普勝選後曾見面，並盛傳羅姆尼將獲延攬出任國務卿，但最後仍宣告破局。羅姆尼在去年11月期中選舉中當選代表猶他州的國會參議員，3日正式就職。

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