敘北戰雲密布！土國持續增軍邊境 美傳請埃及、阿聯駐軍

2019-01-03 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕2018年末，美國總統川普唐突宣布「即刻將美軍撤出敘利亞」，恐怖平衡遭打破，各方勢力紛紛蠢蠢欲動，想在美軍撤走後的「權力真空期」搶占先機。土耳其率先發動軍事行動，派兵進駐土敘邊境，還策動親土耳其的敘利亞反抗軍進逼位在敘北的庫德族勢力；而敘利亞政府軍也派出部隊駐軍敘北周圍。現在更傳出埃及、阿拉伯聯合大公國也受美國請託，可能代替美軍在敘北駐軍。

《半島電視台》引述敘以色列情報網站「DEBKA」指出，美國華府方面正在與阿拉伯聯合大公國的阿布達比王儲穆罕默德．阿勒納哈揚（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）與埃及總統賽西（Abdel-Fattah el-Sissi）對話，討論美軍撤軍後，將美軍原先在敘利亞駐防的地區，交由埃及與阿聯的部隊駐守等事宜。美方說，「將由他們接管美軍在敘國的據點，並由美方提供空中支援，以保護埃阿聯軍免於遭到俄國、敘利亞政府軍或土耳其的攻擊。」

DEBKA分析，埃及在過去4年始終支持敘國阿薩德政府軍，認為敘利亞總統阿薩德會接受埃及軍隊進駐敘北的重要據點曼比季，並由一位敘利亞連絡官作為溝通橋梁；另外，針對阿聯的軍隊，有觀點指出，阿薩德也可能會支持這個方案，不僅是因為阿聯在2018年末釋出善意，重啟位在大馬士革（敘國首府）的大使館，也因為阿聯可以提供資金援助敘國進行重建計劃；而屬於伊斯蘭遜尼派的埃、阿兩國也樂於趁機拉攏敘國，以降低伊斯蘭什葉派老大哥伊朗對敘利亞的影響力。

與此同時，土耳其仍持續不斷在土敘邊境進行更多的軍事部屬，包括將更多的坦克、運兵車與載運武器彈藥卡車進駐土耳其南部的尚勒烏爾法省（Şanlıurfa）；土耳其總統土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在當地時間1月1日說，土耳其將繼續努力消滅「伊斯蘭國」、「庫德族工人黨」、流亡美國的法圖拉．葛蘭（Fethullah Gulen）留下的反對力量，以及所有由「黑暗勢力」所支持的組織。

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