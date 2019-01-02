俄公寓氣爆死者增至21人 一貓一鳥逃過一劫

2019-01-02 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯南烏拉山東麓的工業城市馬格尼托哥爾斯克（Magnitogorsk），週一清晨一棟10層樓公寓突然發生氣爆，導致部分建築坍塌，截至目前，搜救人員已確認有21人死亡，仍有20人下落不明。

綜合外媒報導，俄國搜救人員今日在倒塌的建築廢墟找到多具遺體，包括一名3歲女童和一名男性。俄國聯邦緊急情況部（Russian Emergencies Ministry）發言人表示，死亡人數上升至21人，但仍有20人失蹤，包括5名兒童。

公寓氣爆後，連續2晚低溫都下探負20度，在瓦礫堆發現倖存者的機率已日漸降低，但在公寓倒塌約60小時後，搜救人員仍在廢墟找到生還的一隻貓和一隻虎皮鸚鵡。

週二奇蹟般獲救的11個月大男嬰，則已被衛生部門派出的專機送往1400公里遠的俄國首都莫斯科，目前正在一家兒童醫院救治，雖然傷況嚴重但情況穩定。

至於事故原因，調查人員未在現場發現任何爆裂物痕跡，俄國聯邦安全局（FSB）認為應該是瓦斯外洩釀禍，由於案情涉及過失犯罪，當局已展開刑事調查。

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