2018空難死亡人數暴增556人遇難 前年僅44人

2019-01-02 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕航空安全網（ASN）統計數據顯示，與2017年相比，2018年空難事故死亡人數大幅上升，儘管如此，在航空業安全年份排名上，去年仍高居第9名。

《BBC》報導，2018年飛機失事共造成556人罹難，包括去年10月印尼獅子航空一架飛機墜海，造成189人死亡。2017年則有44人因空難離世，是航空業史上最安全的一年，有10起空難，但商業航空公司沒有飛機墜毀。

總部位於荷蘭的ASN指出，2018年共發生15起致命的客機失事事故，其中死傷最嚴重的除了前述的印尼獅航空難，還有去年5月古巴空難112死亡、去年2月伊朗阿塞曼航空（Aseman）墜機66人罹難，以及孟加拉客機在尼泊爾機場降落失敗，51人遇難。

ASN執行長蘭特（Harro Ranter）表示，「如果航空事故率與10年前一樣，那去年可能要發生39起事故。按照2000年的事故率，這一數字可能是64起。這表明著過去20年來，（航空）安全方面有長足的進步」。

但ASN指出，飛行中失控（loss of control，LOC）事故仍是航空業的主要安全問題，過去年最嚴重的25起空難中，LOC就佔了至少10起。

LOC指的是與預期飛行路徑出現不可恢復的偏差，這可能因機械故障、人為操作或環境干擾等所引起。ASN稱，大多數LOC導致的事故都無人生還。

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