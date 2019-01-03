四川人的最愛靠他！這職位月薪11萬 年啃2000辣兔頭

2019-01-03 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的兔子當寵物養，到了中國四川卻成桌上人氣佳餚！四川成都有家電商公司賣麻辣兔子頭 30多歲來自湖北的王少波負責監督產品生產過程和品質，身為最後品管的「人肉品兔師」，年薪高達30萬人民幣（約新台幣135萬），但是每年要啃2000個兔頭。

許多中國網友不敢吃兔子，但傳聞只要試過一次，回購率相當高，因此近年網上出現許多「蜀商」推出麻辣兔頭、兔肉等真空滷味商品，淘寶去年光是麻辣滷味類的消費便高達10億元，促成獨特的淘寶「辣滷經濟」。

根據中媒《天下網商》報導，成都知名零嘴「兔子頭」在網路上賣得相當好，還催生出「人肉品兔師」的新興職業。王少波作為生產線最後把關，每批產品生產完畢，都要隨機挑幾包出來試驗，若味道不對，整批貨都要淘汰，「平均每天（吃）6個，啃完一個最快30秒，（現在）對兔頭的構造和部位，以及口感的變化瞭如指掌」。

王少波為此吃遍成都的街邊兔頭攤販，嚐了上百間淘寶店家的產品，現只要舔一下就能分辨鮮兔頭和凍兔頭。

據他形容，兔子腮幫子的肉不亞於神戶牛肉，舌頭緊實有嚼勁，口感跟鮑魚類似，兔腦花吃起來則像法式鵝肝，「我們平均一個月要賣掉20萬隻兔子，經常有人留言說，兔兔這個東西，一旦開始吃，就再也停不下來」。

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