尷尬！跨年夜吻身旁女子遭拒還電視直播 網友笑：嘴張太大

2019-01-02 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭1名男子在跨年夜的迎新年活動中，傾身想要吻身旁的女子，沒想到女子一臉尷尬地避開，剛好這個畫面被荷蘭電視台NPO Radio 2現場直播，該影片現在被網友們瘋傳，還不忘調侃該名男子「嘴巴張太大」。

根據《每日郵報》報導，NPO Radio 2在跨年夜直播現場，一名男子側身企圖親吻身邊的1名金髮女子，原本面對鏡頭微笑的女子，表情瞬間轉為驚恐、尷尬。該男還一度把嘴張開想來個法式接吻，女子閉上眼睛、身體極力往後仰。後來該男發現這名女子拒絕他後，微笑地看著她，女子也抱以「尷尬但不失禮貌」的笑容，接著看向地面。

網友看到直播，有些人批評該名荷蘭男子「吻技很差耶」、「老兄，你是想親她還是吃了她呀？」「女生的肢體語言很明顯表示不想被親，這男的太蠢了，還繼續往前傾。」還有網友在自己的推特上調侃「希望你2019年的開始比這傢伙好。」

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W — Rex （@ThatRexGuy） 2018年12月31日

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