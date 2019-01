尷尬！跨年夜吻身旁女子遭拒還電視直播 網友笑：嘴張太大

2019-01-02 20:56

〔即時新聞/綜合報導〕荷蘭1名男子在跨年夜的迎新年活動中,傾身想要吻身旁的女子,沒想到女子一臉尷尬地避開,剛好這個畫面被荷蘭電視台NPO Radio 2現場直播,該影片現在被網友們瘋傳,還不忘調侃該名男子「嘴巴張太大」。

根據《每日郵報》報導,NPO Radio 2在跨年夜直播現場,一名男子側身企圖親吻身邊的1名金髮女子,原本面對鏡頭微笑的女子,表情瞬間轉為驚恐、尷尬。該男還一度把嘴張開想來個法式接吻,女子閉上眼睛、身體極力往後仰。後來該男發現這名女子拒絕他後,微笑地看著她,女子也抱以「尷尬但不失禮貌」的笑容,接著看向地面。

網友看到直播,有些人批評該名荷蘭男子「吻技很差耶」、「老兄,你是想親她還是吃了她呀?」「女生的肢體語言很明顯表示不想被親,這男的太蠢了,還繼續往前傾。」還有網友在自己的推特上調侃「希望你2019年的開始比這傢伙好。」

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W