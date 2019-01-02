狠父潑硫酸「全臉融化」 現在她闖蕩時尚界成功復仇

2019-01-02 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買一名婦女安莫爾（Anmol Rodriguez）在她2月大時，被不滿生下女嬰而非男嬰的父親潑硫酸，傷及臉和頸部，當時為她哺乳的母親也因此喪生，不過她長大後卻未怨天尤人，反倒是創出一條時尚達人的職業生涯。

據《每日郵報》報導，襲擊發生後，安莫爾在醫院治療長達5年，最終被送往當地育幼院接受照料。現年23歲的安莫爾憶述當年，她提到，育幼院裡充滿愛和溫暖，這張燒傷的臉雖然劃開她與其他孩子的距離，不過她後來仍交到許多朋友；但在院外的世界，生活依舊艱難，她孤身一人。安莫爾坦言，她喜歡穿著時髦的衣服，卻讓有些人覺得她更奇怪，「我想念母親的愛，如果她還在，我就能有一個能無條件愛我的朋友。」

報導指出，2年前安莫爾從大學畢業後，搬出育幼院在外獨居，透過提供創意給青少年節目賺錢，平時支出多花於打扮，另外她也將這筆收入用在自己創辦的「倖存者基金會」，提供同樣遭鹽酸攻擊的受害者支持，至今已幫助20名受害女性就業。

現在，安莫爾既是時尚達人，也是一名訓練有素的騷沙舞舞者，她的Instagram已有近12萬粉絲追蹤，其中自我介紹更寫著「我是無價的」。她在訪談中強調：「我是世界上最幸福的女孩。鹽酸僅能改變我們的臉，卻無法摧毀我們的靈魂。我們從裡到外都無不同，應該接受自己、快樂生活。」

據了解，安莫爾夢想成為模特兒，而目前已有2名設計師委託她在社群平台上廣告珠寶首飾。

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