習近平談話前夕台海軍釋射雄三片 中國網友氣歪了

2019-01-02 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今（2）日發表「告台灣同胞書」，中國媒體紛紛注意到在「習總」談話前夕，台灣海軍釋出發射最新雄風三型飛彈影片，中國網友直呼此舉是在向北京當局「示威」。

中國媒體《觀察者網》、《博訊新聞網》等多家媒體報導我國海軍司令部發布的《TOWARD 2019》形象短片，並聚焦在沱江艦發射雄三超音速反艦飛彈的畫面，並批評我國海軍「吹嘘」沱江艦是「航母殺手」，還提到該軍艦配備雄三飛彈的時程延宕。

本報先前指出，雄三超音速反艦飛彈的威力強大，雖然軍方沒有公布雄三有效射程資料，但曾有相關人士透露，雄三飛彈的有效射程為150公里，最大射程可達200餘公里，增程雄三的有效射程則可以增加到300公里，最大射程已達400公里以上。軍事專家宋兆文也曾說，雄三無論艦射或陸射，終端攻擊時都會加速到3馬赫以上，可以穿進所有艦船鋼板。

中國網友得知我軍威武後，均感到相當氣憤，留言抗議台灣海軍必須改名，也有中國網友認為「皮薄餡厚，直升機都能打爆」、「台灣好樣的」，但也有香港網友力挺台灣軍隊實力，認為中國推出山寨版的航空母艦，被台灣的飛彈打到就馬上散掉了。

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