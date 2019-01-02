122歲最老人瑞是假的？ 俄學者：女兒為避稅頂替母身分

2019-01-02 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕曾獲得金氏世界紀錄認證的全球最長壽紀錄保持者、法國女性卡爾芒（Jeanne Calment），1997年以122歲又164天高齡離世。但有俄羅斯學者指出，這可能造假的，稱實際上是女兒頂替了母親的身分。

綜合外媒報導，俄國數學家扎克（Nikolai Zak）與老年學家諾沃肖洛夫（Valeri Novosselov）的研究指出，1997年離世的卡爾芒並非本人，而卡爾芒的女兒伊馮娜（Yvonne Calment）為避免繳納遺產稅，因而頂替了母親的身分。兩人研究了生平資料、過往訪問和一些照片，聲稱這些間接證據支持他們的理論。

根據官方紀錄，伊馮娜1934年死於胸膜炎（pleurisy），扎克則稱這是假的，當年是59歲的卡爾芒離世，而伊馮娜其實還活到1997年，以99歲之齡逝世，證據則是卡爾芒1930年代的身分證副本，照片中的人，眼睛顏色、身高、額頭形狀，都和後來相片裡的「卡爾芒」不同，還稱卡爾芒有一些舊照片被燒毀，也足以證明頂替一事。

諾沃肖洛夫也說，「作為一名醫生，我一直對她的年齡抱持質疑，她的肌肉狀態與同齡人不同，坐著時不需外力支撐，也沒有失智症的跡象」。

外媒指出，如果這兩位俄國研究員的說理論被證明無誤，全球最長壽紀錄保持者應該是美國婦人勞絲（Sarah Knauss），她於1999年以119歲高齡離世。

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