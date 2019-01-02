中國湖南又發生未成年者弒親 網友嘆：抓了也沒用

2019-01-02 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國又發生一起未成年少年親手弒父母的人倫悲劇；中國湖南省一名13歲少年，在12月31日晚間以鐵鎚砸死自己的親生父母後逃逸，當地警方獲報後馬上在網上發布通緝令，隨即在1月2日於雲南省大理逮捕這位未成年兇手；不過由於中國刑法規定，未滿14歲者犯罪毋須擔負刑事責任，不少中國網友感嘆「抓了也沒用」。

綜合外媒報導，湖南省衡陽市警方通報，衡陽市衡陽學塘村發生一起未成年兇殺案，一位現年13歲的羅姓少年，在當地學校就讀初中一年級；羅姓少年在12月31日下午6點40分許，疑似因為與父母發生糾紛，竟使用鐵鎚將51歲的生父、先天弱智的45歲生母砸成重傷後逃逸無蹤；而同樣患有先天弱智的親姊當時也在家裡，她在羅姓少年行兇並逃逸後前往親戚家告知此事，親戚隨即報警。

事發後重傷的2人緊急送往醫院急救，但最後雙雙傷重不治；當地警方獲報後，在1月1日對羅姓少年發布懸賞通緝；隨後警方發現，羅姓少年冒用其父的身分證購買前往雲南大理的車票，之後在雲南警方的協助下，順利於1月2日下午4點在雲南大理逮捕羅姓少年，而羅姓少年也在偵訊中對犯行坦承不諱。

由於過去不到一個月前，湖南省才發生過一起12歲少年因為不服管教，亂刀砍死生母的慘案，但事後因少年未滿14歲，無法適用「中國刑法」而被警方釋放，因此中國網友對追捕這名少年感到「多此一舉」，表示「逃跑幹什麼，有法律保護你，無罪」、「抓獲，然後呢？不就是放了嗎？不然還免費好吃好喝伺候著？」、「敬請收看法律如何保護這個惡魔」；也有網友呼籲政府亡羊補牢，盡快完善「未成年犯罪法」。

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