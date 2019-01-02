日皇明仁在位最後一年 皇居拜年湧入15萬人

2019-01-02 19:09

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕日本皇居2日舉辦新年團拜活動，開放民眾進入向天皇夫婦和皇族成員拜年。由於這是平成年代最後一次新年，也是明仁天皇最後一次主持，一早皇居就湧入大批人潮，宮內廳統計拜年總人數為15萬4800人，比去年多了近3萬人，也是平成年間人數最多的一年。

今年上午10時多明仁天皇夫婦、皇太子德仁夫婦、二皇子秋篠宮夫婦及兩位女兒真子與佳子以及其他皇族成員在陽台上接受民眾拜年。明仁天皇在簡短的新年賀詞中表示，希望大家今年能度過一個好年。在新年之初，祈願我們國家與全世界的人們都能平安幸福。

由於皇宮內廣場容納人數有限，宮內廳原本規劃民眾分5批次向天皇一家和皇族成員拜年，但因湧入的民眾數量眾多，宮內廳加碼了2批才能消化眾多的參拜人潮，親民的明仁天皇也是有求必應，天皇一家人留在宮殿陽台接受最後一批約4000名民眾拜年後才結束。有民眾一早來排隊，原本以為擠不進皇居，聽到臨時加碼終於可以跟天皇拜年，開心地說，忍著風寒排了4小時的隊伍很有價值，感受到天皇的仁慈，內心很溫暖。

上月23日明仁天皇的85歲祝壽活動，皇居也是湧入破紀錄的8萬多名民眾入內祝賀，今年的拜年民眾總數達15萬4800人。很多民眾遠從九州、北海道和四國特地前來，一對來自四國高知縣的田中老夫婦表示，以前明仁天皇和皇太子德仁到訪高知時他們曾經為天皇及皇太子導覽，一直希望能進皇宮拜年，能趕在平成的最後一年完成這個願望感到很開心也很感動。雖然對明仁天皇退位有些不捨，但田中夫婦希望天皇退位後好好頤養天年。

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