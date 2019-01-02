反反覆覆一直重複 習大大的中國夢提到「統一」45次

2019-01-02 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央總書記習近平今（2日）於《告台灣同胞書》發表40週年紀念會發表談話。以關鍵字數量計算，習近平在4千餘字的演說中，提「統一」45次、「一個中國」12次，比10年前中共總書記胡錦濤長5千餘字的演講多使用19次「統一」、4次「一個中國」，而當年胡通篇最長有近1400字篇幅未提「統一」，此次習的最長只間隔不到270字，並加入「中國是崛起大國」的訴求，呼籲兩岸一起做中國夢，共興民族大業。

根據中央廣播電台報導，習近平此次談話提「統一」一詞45次，「一個中國」12次。與10年前的胡錦濤相比，習在演說中明顯表現出「中國是崛起大國」的姿態與訴求，認為台灣問題「因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結」，頗有「強大的中國有能力解決此問題」之意，並呼籲在一個中國的原則下，兩岸同胞一起做中國夢，讓中華民族走向偉大復興、國家強盛的道路，過富足美好的生活。

此次談話，習近平也重申對台「和平統一」、「一國兩制」、「兩岸一家人」，並稱台獨是歷史逆流，表示不承諾放棄使用武力，絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。

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