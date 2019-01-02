強大祖國是國際依靠？綠委：台護照更受尊重 中國人自己多努力

2019-01-02 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央總書記習近平今（2日）在發表《告台灣同胞書》40週年紀念會上喊出「（兩岸人民）共圓中國夢」、「中國人不打中國人」口號，稱台若有「強大祖國」為依靠，在國際上腰桿會更硬，更加安全有尊嚴。對此民進黨立委鄭運鵬表示荒謬，若沒有中國在國際上打壓台灣，台灣護照絕對比中國護照更受尊重，「中國人在國際上，自己還要多努力。」

習近平在《告台灣同胞書》40週年會上發表談話，強調對台的和平統一、一國兩制方針，並重新定義九二共識為「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，鄭運鵬今在臉書上指出，中華人民共和國和中國共產黨從未統治過台灣，談統一，就是對中華民國、台澎金馬有侵略意圖。

鄭運鵬說，本次習近平的演說內容沒有國民黨的「一個中國，各自表述」，甚至演變成一國兩制，全台除了統促黨，大概沒有任何政黨會公開接受；不過，中共以公開的方式表示將「不放棄武力」，鄭運鵬認為確有恐嚇的效果，能嚇到部分台灣人民。

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