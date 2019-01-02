怕！大阪「飛天翼龍」雲霄飛車 遊客目擊2枚螺栓噴落

2019-01-02 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本適逢新年假期，大阪環球影城（USJ）1日下午卻傳出遊樂設施安檢問題，園內人氣雲霄飛車「飛天翼龍」在行駛時，底下有遊客目擊2枚螺栓自軌道掉落，卡在下方防護網。園方在接收遊客通報後，立刻暫停營運並進行檢查，所幸未有遊客受傷。

綜合日媒報導，經工作人員確認後，發現2枚長10公分的螺栓皆已斷裂。大阪環球影城表示，掉落的螺栓是用來加強固定軌道連接處的零件，在「飛天翼龍」中總共使用28枚，因發生破損，才導致其中2枚螺栓鬆脫。

報導指出，園方在接獲通報時，行駛中的列車已經快抵達終點，因此未讓工作人員緊急停止運行，而是等到列車回到終點後才暫停營運。1日閉園後，園方替該設施裝上新螺栓，進行安全檢查，並在2日開園時恢復營運，不過至今仍不清楚螺栓破損的原因。

據了解，飛天翼龍在2年內已經傳出3次意外，分別是2017年8月有幼童擅闖禁止區域、9月有遊客物品掉落導致警鈴大響，以及2018年5月時，異常通知讓雲霄飛車啟動自動停止裝置，而這3次意外皆讓遊客被吊在半空中長達10分鐘至1個多小時。

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