才在3天前達成停火協議 烏克蘭與分離份子馬上又互開火

2019-01-02

〔即時新聞/綜合報導〕日前隨著烏克蘭方面宣布邊境的戒嚴令解除,原先緊張情勢的俄烏關係看似得以降溫,不料烏克蘭政府軍與烏東的分離份子才在2018年12月29日達成最新的停火協議,雙方馬上又在1月1日交火,造成數人傷亡;而烏克蘭當局也指控俄羅斯在烏俄邊境、克里米亞半島等地增加駐軍,質疑俄羅斯可能從克里米亞發動攻勢,進一步升級兩國衝突。

綜合外媒報導,烏克蘭國防部在今天(1月2日)指控烏東的分離主義武裝份子違反雙方的「新年停火協議」,稱對方在1月1日開火,向政府軍以開槍、榴彈與迫擊砲發動攻擊,造成1名政府軍士兵死亡、2人受傷;而烏克蘭國防部也表示,經過政府軍還擊後,也造成對方1名武裝份子死亡、4人受傷,但烏東的分離主義份子也反控烏克蘭政府軍違反「新年停火協議」。

根據美國華府的智庫「戰爭研究學會(Institute for the Study of War)」的一份研究報告指出,隨著俄羅斯在克里米亞半島部署戰鬥機,也發現俄羅斯軍隊在俄烏邊境增加軍事部署,認為俄羅斯可能經烏克蘭東部或是克里米亞半島發動攻擊,更強調「與此同時,俄羅斯都有可能突然發動奇襲」;戰爭研究學會分析指出,雖然俄羅斯這些行動具有威脅性,但俄羅斯的企圖仍讓人猜不透;有些分析人士認為這些行動可能是俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)在故佈疑陣,想迷惑西方國家,但也有人認為「普廷就是準備對烏發動攻勢」

《美國之音》引述一名歐洲的高級國防官員表示,「普廷是在測試烏克蘭與西方國家的底線,想知道是否會被制止,並從中撈取利益;也可能希望在今年初能與美國總統川普舉行一場元首峰會」;不過美國可能在2019年向烏克蘭提供軍事援助,並對俄羅斯採取新的經濟制裁,前美國駐烏克蘭大使、美國智庫「大西洋理事會(Atlantic Council)」執行長約翰‧赫伯特(John Herbst)指出,在接下來的2、3個月內,美國將會對基輔(烏克蘭首府)當局提供防空導彈、對艦飛彈等武器支援,並針對「克赤海峽衝突」向俄羅斯祭出新一輪的經濟制裁。

