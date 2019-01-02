打破數百年禁忌！ 印度女性首度踏入沙巴瑞瑪拉神廟

2019-01-02 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度2名女性今（2）日創造歷史，踏入了喀拉拉邦（Kerala）的沙巴瑞瑪拉神廟（Sabarimala Shrine），這是最高法院裁定神廟禁止禁止10到50歲女性入廟違憲以來，首批踏入這座神廟的女性。

綜合外媒報導，供奉印度教生長之神阿雅帕（Ayyappa）的沙巴瑞瑪拉神廟，幾世紀以來禁止10至50歲女性（可生育、有月經）進入，雖然最高法院在去年9月裁定此舉違憲，但由於死忠信徒阻攔甚至爆發流血衝突，遲遲未有女性得以踏入神廟。

這項有數百年歷史的禁忌，今日被42歲的阿米妮（Bindu Ammini）和44歲的杜嘉（Kanaka Durga）打破，成為首批踏入這座神廟的女性。據喀拉拉邦警方表示，兩人經過漫長的徒步，在凌晨3時45分抵達這座位於山丘的神廟。

外媒指出，廟方後來以聖地被女性「玷汙」，必須進行「淨化儀式」為由，將聖殿關閉1小時。

喀拉拉邦首長維加揚（Pinarayi Vijayan）表示，「這些女性進入神廟是事實，警察應該對想進入參拜的人提供保護」。他說，廟方在女性到訪後關閉神廟，「違法了法院的裁決」。

事實上，阿米妮和杜嘉去年12月曾試圖進入沙巴瑞瑪拉神廟，但遭死忠信徒阻擋而未成功。週二時喀拉拉邦數以百萬計婦女走上街頭，組成長達620公里的人龍，以支持最高法院的裁決，同時表達性別平等的訴求。

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