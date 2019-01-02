德國官方認可第三性別！證件出現選項可勾選

2019-01-02 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕德國官方認可了「第三性別」！從當地時間1月1日開始，出生證明、駕照等文件中會出現第三性別可供選擇。

綜合外媒報導，德國從今年1月1日起提供了第三性別的選項，出生證明、駕照等文件上除了原本的男性、女性，還會出現「不同性別（divers）」可供選擇，但若想勾選「不同性別」，需要具備醫生證明，在此之前若不認為自己屬於男性或女性的人，在證件上可選擇將性別項目留空。

這項法案起始於一名現年30歲的雙性人，他希望能改變證件上的性別，從原本的女性改為第三類，被政府拒絕後決定訴諸法律，和政府開始了長達4年的訴訟，2017年11月德國憲法法院判決政府需立法加入「第三性別」選項，去年8月法案通過，並在上月獲得國會批准，從今年1月1日起實施。

除了德國，奧地利也一樣在擁有醫生證明下，可在證件上勾選「第三性別」；另外，加拿大、印度、澳洲與紐西蘭等少數國家，「第三性別」在法律上也被認可，不過更加自由，生理上的雙性人以及自認為非男性、女性者，都可勾選。

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